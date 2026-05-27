La Frassina a Caorle per Cantine Aperte | tour in burcio e picnic in vigna

Da veneziatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultimo fine settimana di maggio, le cantine del Movimento Turismo del Vino apriranno le loro porte in tutta Italia per l’evento Cantine Aperte. A Caorle, una delle tappe, sarà possibile partecipare a un tour in burcio e a un picnic in vigna organizzati presso una delle cantine locali. L’iniziativa permette di visitare le aziende vinicole, assaggiare i prodotti e vivere un’esperienza tra natura e tradizione.

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Cantine Aperte torna nell'ultimo weekend di maggio con le cantine del Movimento Turismo del Vino aperte al pubblico in tutta Italia. Nella provincia di Venezia l'appuntamento è l'occasione per entrare nei luoghi di produzione, camminare tra i filari, degustare i vini del territorio e scoprire le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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