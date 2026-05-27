La fine di Hollywood non è ancora arrivata

Le fazioni a favore e contro le intelligenze artificiali nel settore cinematografico stanno assumendo posizioni opposte, con discussioni che si protraggono da tempo. La questione riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nella produzione e nello sviluppo di contenuti, portando a scontri di opinioni tra chi vede questa tecnologia come un’opportunità e chi la considera una minaccia. La discussione si concentra sulle implicazioni etiche, legali e pratiche di questa evoluzione nel mondo del cinema.

Sui social media in cui la comunicazione visiva è importante, come Instagram e TikTok, sono sempre di più i video fatti usando intelligenze artificiali generative. E molti dei reel generati con le ia mostrano sequenze adrenaliniche, accattivanti, con effetti speciali. Di solito si rivolgono a persone che vogliono usare i video per lavoro. Sono più di quante si possa immaginare: dai filmmaker a chi fa produzione video, dai creator a chi fa divulgazione. Spesso scene simili sono accompagnate dalla frase Hollywood is cooked (Hollywood è finita) o qualcosa di simile. Comprensibilmente, la cosa non piace affatto a chi fa parte dell’industria cinematografica. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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How the LA Mafia Went Hollywood

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