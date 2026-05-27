Questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia si gioca la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Due squadre che non avevano mai visto una finale europea, due squadre che non avrebbero dovuto essere lì, secondo una certa logica del calcio contemporaneo che misura il valore di un club in base alla dimensione del suo mercato. E invece eccole. Crystal Palace gioca a Selhurst Park, nel London Borough of Croydon, 13 chilometri a sud del centro di Londra. Non è Shoreditch, non è Notting Hill. È uno di quei quartieri che i londinesi del centro tendono a nominare con quella lieve esitazione prima della lettera iniziale. Selhurst è terraced houses, treni suburbani, una distanza psicologica, prima ancora che geografica, dalla city che conta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La finale di Conference League è in un certo senso una sfida tra periferie

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De CFA à FINALE de Conférence League (bon pas vraiment)

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Thread di partita: Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Europa Conference League | Finale | 27 maggio 20:00 BST reddit

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