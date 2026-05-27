La Festa dei Cjarsòns raddoppia | tanti gli appuntamenti in programma a Sutrio

A Sutrio si svolgono numerosi eventi in occasione della Festa dei Cjarsòns, un tradizionale piatto della Carnia. I cjarsòns sono ravioli ripieni, considerati simbolo della regione, con radici storiche profonde nella cultura locale. La manifestazione prevede diversi appuntamenti, che coinvolgono la comunità e i visitatori, celebrando una tradizione gastronomica che ha attraversato secoli e collegato il mare Adriatico alle regioni alpine.

Hanno radici lontane i cjarsòns, sorta di golosi ravioli, piatto simbolo della Carnia, intatte montagne friulane le cui valli sono state solcate da tempo immemorabile da commerci, passaggi di persone, culture ed idee e hanno fatto da trait d’union fra il mare Adriatico e l’Oltralpe, verso le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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