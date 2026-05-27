La febbre rosa invade il Ravennate per il Giro d' Italia Women | il percorso in città e le strade chiuse

Notizia in breve

Nel Ravennate si registrano chiusure stradali e affluenza di tifosi per la seconda volta in due anni. Sabato 30 maggio si corre la prima tappa del Giro d'Italia Women, da Cesenatico a Ravenna. Le strade interessate sono state interdette al traffico in varie fasce orarie per consentire la gara. La città si prepara ad accogliere l'evento, con la “febbre rosa” che coinvolge residenti e visitatori.