la crisi di electrolux vista dai lavoratori

Secondo i lavoratori coinvolti, la crisi di Electrolux è iniziata con la comunicazione dei licenziamenti presso lo stabilimento di Cerreto d’Esi. Le lettere di licenziamento sono state consegnate senza preavviso e senza indicazioni su eventuali alternative. I dipendenti riferiscono di aver appreso la notizia in modo improvviso e di non aver ricevuto spiegazioni dettagliate sui motivi della decisione. La procedura di licenziamento riguarda un numero significativo di lavoratori dello stabilimento.

Secondo i racconti di chi verrà licenziato dall'impianto di Cerreto d'Esi (Ancona), tutto è partito da una cappa da cucina di alta gamma Gli operai della Electrolux di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, pensano che la fine della loro fabbrica sia cominciata quando l’azienda ha smesso di fare le cappe aspiranti per cucine di alta gamma, che sapevano fare solo loro, per passare a quelle prodotte in serie, che invece possono fare tutti. Dicono che li ha rovinati la catena di montaggio, nel senso che la loro forza era la manualità e la capacità di fare prodotti quasi artigianali: ma quando la produzione è stata standardizzata e la qualità delle cappe è stata abbassata, per loro è cominciata la crisi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Electrolux Lays Off 1,500 Workers in South Carolina Factory Retool

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Finita la loro sbornia, si occupino di cose serie. Le crisi industriali si moltiplicano. Sono stato al Mimit con operai Electrolux. Si aspettano fatti: chi delocalizza e prende soldi pubblici li restituisca. Ma i sovranisti davanti alle multinazionali abbassano sempre la te x.com

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