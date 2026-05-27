Lunedì 25 maggio, agenti della polizia locale e volontari dell’associazione Ambulanza veterinaria sono intervenuti a Desio per soccorrere un riccio investito da un'auto. La squadra ha avviato immediatamente una corsa contro il tempo, trasportando il piccolo animale in ambulanza veterinaria. L’intervento è durato fino al trasferimento in struttura specializzata, mentre le condizioni del riccio sono ancora sconosciute.

È stata una vera e propria corsa contro il tempo quella che nella giornata di lunedì 25 maggio ha visto protagonisti gli agenti della polizia locale e i volontari dell'associazione Ambulanza veterinaria per salvare un riccio investito per le strade di Desio.L'arrivo degli agentiL'allarme è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo AaronUn piccolo barboncino è stato rapito da una banda di ladri e successivamente lanciato da un'auto in corsa, provocandone la morte.

Temi più discussi: La corsa (in ambulanza) per salvare il piccolo riccio travolto da un'auto; Bologna, dopo l'incidente in A14 aggredisce i sanitari e poi ruba l'ambulanza: arrestato dopo la fuga in autostrada; Omicidio Bakari Sako, in quell'ambulanza c'era un altro paziente. La chiamata al 118: C’è un uomo ubriaco; Ambulanza fa un incidente, poi si ribalta.

Notte di paura a Brera per Belen Rodriguez: urla di aiuto, corsa al pronto soccorso e la presunta fuga dopo incidenti stradali Ambulanza, polizia e vigili del fuoco a casa della showgirl argentina hanno attirato l'attenzione di media e social Leggi l’articolo compl x.com

Inutile la corsa in ospedale, maestra Umberta muore in ambulanza: Lascia un vuoto immensoMacerata, 8 maggio 2026 – Un intero territorio in lacrime per la 63enne Umberta Donati, insegnante di sostegno morta all’improvviso nella notte tra mercoledì e ieri. Originaria di Caldarola e ... ilrestodelcarlino.it

La mamma ha forti contrazioni, bimba nasce in ambulanza durante la corsa in ospedale: parto a Fisciano (Salerno)La mamma ha forti contrazioni. Soccorsa dall'ambulanza della Solidarietà di Fisciano parte una corsa contro il tempo per portarla in ospedale. Ma la bimba ha fretta di nascere e viene alla luce ... fanpage.it