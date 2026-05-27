La comunità islamica celebra la Festa del Sacrificio | oltre 300 nel parcheggio e arriva anche il sindaco

Oltre 300 persone si sono radunate nel parcheggio per celebrare la Festa del Sacrificio, con momenti di preghiera e convivialità. La cerimonia si è conclusa con l’arrivo del sindaco, che ha partecipato all’evento insieme alla comunità.

Erano oltre 300: un momento di festa e di preghiera che si è concluso con l’arrivo del sindaco Paolo Pilotto. Grande partecipazione nella mattinata di mercoledì 27 maggio alla Festa del Sacrificio: una ricorrenza molto importante nel calendario islamico e che la comunità bengalese ha celebrato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Islam chiama Napoli, in città la Festa del sacrificio

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