la complicazione delle elezioni e lo stile influencer della politica italiana

Lunedì pomeriggio ho scritto a un’amica per commentare un qualche succulento pettegolezzo che mi aveva raggiunta in un qualche desolante aeroporto. L’amica, di mestiere, scrive di politica italiana, e quindi mi ha risposto dopo qualche minuto dicendomi che non poteva parlare, essendo «nei guai per le amministrative». Mi sono chiesta «quali amministrative?» ma la curiosità era così poca che neppure sono andata su Google, e ho quindi scoperto solo ieri, dai giornali ai quali mi ostino a essere abbonata e che ogni tanto (raramente) apro, che c’erano state le elezioni a Venezia. E che Elly Schlein aveva fatto un comizio incitando l’elettorato a mandare a casa la Meloni, e che la Meloni poi aveva vinto, e che Massimo Cacciari diceva che suo nipote avrebbe preso più voti del candidato del Pd, e bla bla bla. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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