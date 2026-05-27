La canzone classica napoletana a Santa Maria La Nova con Pisapia & Gruppo Smeraldo

Una serata dedicata alla musica classica napoletana si è svolta nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, dove si sono esibiti Pisapia e il Gruppo Smeraldo. La performance ha unito la tradizione musicale partenopea con l’atmosfera architettonica e spirituale del luogo, creando un evento culturale nel cuore della città. La scena si è svolta tra le antiche mura e le decorazioni religiose del complesso, offrendo un’esperienza immersiva.

La grande storia della musica partenopea incontra l’incanto architettonico e spirituale del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova. Domenica 31 maggio alle ore 19 si terrà il nuovo atteso appuntamento della rassegna musicale mensile che, fino al prossimo giugno, vede protagonisti Gennaro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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La canzone classica napoletana in smoking: Pisapia & Gruppo Smeraldo in concerto a Napoli

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