La Camera di commercio dà il via al nuovo ciclo di incontri sulle priorità infrastrutturali dell’Abruzzo

Giovedì 28 maggio alle 10 si terrà nella sede in piazza Vico il primo incontro del secondo triennio del Programma Infrastrutture 2026–2028. L’evento è promosso da Uniontrasporti e dalla Camera di commercio di Chieti Pescara. La riunione apre una serie di incontri dedicati alle priorità infrastrutturali dell’Abruzzo.

Giovedì 28 maggio prenderà ufficialmente il via il secondo triennio del Programma Infrastrutture 2026–2028, promosso da Uniontrasporti e Camera di commercio Chieti Pescara: l'appuntamento è nella sede dell'ente camerale in piazza Vico, dalle 10.30, con una tavola rotonda dedicata al confronto tra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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