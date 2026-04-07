' Sulle pareti di Schifanoia | per una rilettura del Maestro dell' Agosto' al via il ciclo di incontri

Venerdì 9 alle 17 si terrà un incontro al Museo Schifanoia di Ferrara dedicato a una nuova lettura dell’opera del cosiddetto Maestro dell’Agosto. L’appuntamento si svolge nella sala conferenze del museo e sarà condotto dal docente dell’Università per stranieri di Siena. Il ciclo di incontri si focalizza sull’analisi della parabola artistica di questa figura, con approfondimenti che coinvolgono ricercatori e studiosi del settore.

Una rilettura della parabola artistica del 'Maestro dell'Agosto' è il tema dell'incontro in programma per giovedì 9 alle 17, nella sala conferenze del Museo Schifanoia di Ferrara a cura di Francesco Galli, docente all'Università per stranieri di Siena. L'iniziativa, intitolata 'Sulle pareti di Schifanoia: per una rilettura del Maestro dell'Agosto', dà il via al ciclo di ‘Incontri e conferenze’ promossi dall'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara. La conferenza propone un approfondimento e una rivalutazione delle qualità dell'autore dell'affresco dedicato al mese di agosto, nel Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Ciclo di incontri sulle eccellenze dell’enoturismoAl via un ciclo di incontri gratuito dedicato alla conoscenza del vino, dei territori di eccellenza e delle opportunità offerte dall’enoturismo in... Riforma della giustizia, in Umbria un ciclo di incontri sulle "Ragioni del Sì"È partito da Perugia, sabato 28 febbraio, il ciclo di incontri dedicati al referendum sulla giustizia, iniziativa promossa dal Comitato civico "Per... Temi più discussi: Studi rinascimentali: ufficializzato il calendario completo degli eventi in programma; Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara: il calendario 2026 tra libri, conferenze e proiezioni; Apertura straordinaria dei musei: visite senza stop durante le festività. Sulle pareti di Schifanoia: nuove prospettive sul Maestro dell’AgostoSi apre con un mistero che dura da cinque secoli il calendario eventi 2026 dell'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara. Giovedì 9 aprile, alle 17:00, la Sala Conferenze di via Scandiana 27 ospita ... cronacacomune.it Una rilettura del Maestro dell'Agosto a palazzo Schifanoia con il ricercatore Francesco GalliUna rilettura della parabola artistica del Maestro dell'Agosto è il tema dell'incontro in programma per giovedì 9 aprile 2026 alle 17:00, nella sala conferenze del Museo Schifanoia (via Scandiana 27 ... cronacacomune.it La bellissima Madonna in trono di Antonio Lombardo è tornata visibile Attenzione, non è più esposta alla Palazzina Marfisa, ma al Palazzo Schifanoia! Presto dovrebbe uscire (finalmente) il mio articolo in cui "svelo" le origini di quest' opera strepitosa... As - facebook.com facebook Due capolavori rinascimentali entrano nel nuovo percorso permanente del Museo Schifanoia x.com