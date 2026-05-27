Jakub Mensik ha vinto una partita combattuta contro Mariano Navone al secondo turno di Roland Garros 2026, ma si è infortunato durante il match. La sfida si è conclusa con Mensik che ha prevalso, anche se ha mostrato segni di affaticamento e dolore in campo. Navone, definito “fortunato” da alcuni osservatori, ha perso la partita. Nessuna informazione sulle condizioni di Mensik dopo il match.

La sfida tra Jakub Mensik e Mariano Navone al secondo turno del Roland Garros 2026 è stata una vera battaglia di sopravvivenza sportiva. Il ceco ha vinto dopo oltre quattro ore di gioco con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6(11), imponendosi 13-11 nel super tie-break del quinto set. Nel finale si sono viste scene impressionanti: Mensik, stremato dai crampi e dal caldo, ha trovato comunque le energie per chiudere il match, ma subito dopo il punto decisivo è crollato a terra senza riuscire a rialzarsi autonomamente. I medici sono intervenuti rapidamente per assisterlo. Già durante il match il ceco aveva richiesto un Medical Timeout per un problema fisico, segnale evidente di una condizione sempre più precaria col passare delle ore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jakub Mensik vince e crolla in campo a Parigi: finale incredibile contro Navone e de Minaur ‘fortunato’

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