italiano napoli lucca e lang al centro del nuovo progetto

Il Napoli ha annunciato un nuovo progetto che coinvolge i giocatori Italiano, Napoli, Lucca e Lang. La decisione sul nuovo allenatore non si basa solo sul nome o sulle esperienze pregresse, ma anche su altri fattori non specificati. La società sta valutando diverse opzioni prima di ufficializzare la scelta. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui criteri di selezione o sulle tempistiche.

La scelta del nuovo allenatore del Napoli non passa soltanto dal nome o dal curriculum. Nelle valutazioni di Aurelio De Laurentiis pesano anche il progetto tecnico e la possibilità di rilanciare alcuni investimenti importanti dell’ultima campagna acquisti. In questo senso, la candidatura di Vincenzo Italiano starebbe acquistando forza. Il tecnico avrebbe mostrato apertura verso un lavoro di valorizzazione su Lorenzo Lucca e Noa Lang. Due calciatori sui quali il club azzurro ha investito molto. Ma che finora non sono riusciti a esprimere tutto il loro potenziale. Secondo Repubblica, Italiano riterrebbe entrambi compatibili con il proprio calcio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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