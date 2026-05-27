Iran i Pasdaran | Improbabile la ripresa della guerra con Gli Usa

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ripresa della guerra con gli Usa è improbabile. Lo ha detto Mohammad Akbarzadeh della Marina dei Guardiani della rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un 'cimitero per gli aggressorì. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citata da Al-Jazeera. "La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni", ha detto Akbarzadeh, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. "Non dubitate che trasformeremo la zona da Chabahar a Mahshahr in un cimitero per gli aggressori", ha aggiunto, nominando località situate alle due estremità della lunga costa meridionale dell'Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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