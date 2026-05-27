I Pasdaran iraniani dichiarano che è improbabile una ripresa del conflitto. Israele conferma la morte di un capo militare di Hamas. Nonostante gli attacchi statunitensi nello Stretto di Hormuz di ieri, le tensioni tra Washington e Teheran proseguono con i tentativi di mediazione ancora in corso.

Nonostante gli attacchi sferrati ieri dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz a scopo difensivo, la fase di mediazione tra Washington e Teheran continua. Sono gli stessi Guardiani della Rivoluzione iraniani a dire che “ una ripresa della guerra è improbabile ” a causa “della debolezza del nemico”. Fuori dall’ Iran, intanto, si inasprisce di nuovo la lotta tra Israele ed Hezbollah: i combattenti del Libano denunciano scontri a distanza ravvicinata con l’ Idf a nord del fiume Litani, nel sud del Paese. Nel frattempo, da Tel Aviv il ministro della Difesa Israel Katz conferma l’uccisione del comandante militare di Hamas, Mohammed Odeh: l’uomo sarebbe stato eliminato ieri durante un raid su Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, i Pasdaran: “Improbabile la ripresa della guerra”. Israele conferma la morte del capo militare di Hamas – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Padellaro: La guerra si allarga, non era la finalità di Trump

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: negoziati in stallo dopo i raid Usa. Israele avanza in Libano, 31 morti: “Ucciso capo militare di Hamas”Dopo i raid notturni degli Stati Uniti contro basi militari in Iran, i negoziati tra le due parti sono rimasti in stallo.

Israele conferma l’uccisione del capo militare di HamasIsraele ha annunciato di aver ucciso il capo militare di Hamas in un'operazione condotta nel centro di Gaza City.

Temi più discussi: Israele conferma uccisione capo militare Hamas a Gaza: ultime news oggi 27 maggio; Iran, Pasdaran: Se Usa attaccano guerra si estenderà oltre confini regione; Iran il piano dei Pasdaran | pedaggi a Hormuz per nuove entrate.

I Pasdaran irridono gli Usa: Improbabile che guerra riprenda. Sono troppo deboli. Israele uccide capo militare di Hamas. Katz: Morti che camminanoIl ministro della Difesa Israel Katz ha annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'Idf a Gaza ... quotidiano.net

Guerra Iran, Israele, ucciso capo dell'ala militare Hamas. Telefonata Trump-Netanyahu. Pasdaran: improbabile ripresa del conflittoMuhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. ilgazzettino.it

Gli usa hanno vinto una battaglia (aerea) ma perso la guerra Nessuno degli obiettivi raggiunto - cambio regime, fine sviluppo missili e sostegno ai proxis) in più l’Iran si prende lo stretto di Hormuz. Resta solo l’uranio e vedremo Israele si tiene la superiorità aer x.com