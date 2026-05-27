ipotesi allargamento della maggioranza

Il sindaco di Abbadia San Salvatore mira ad ampliare la maggioranza nel consiglio comunale. L’obiettivo è coinvolgere più consiglieri nel suo gruppo. Il primo cittadino è stato eletto con circa il 30% dei voti. Non sono stati comunicati dettagli su come intenda procedere o su eventuali alleanze future. La strategia sembra orientata a rafforzare la posizione politica all’interno del consiglio comunale.

Maggioranza più ampia nel consiglio comunale di Abbadia San Salvatore. È questo l’intento che ha, da tempo, in animo il sindaco Niccolò Volpini, diventato sindaco con poco più del trenta per cento dei voti. Alle elezioni l’ha spuntò perché i due schieramenti di opposizione (quello guidato da Giacomo Bisconti e quello capeggiato da Silvio Carli) si presentarono divisi. Ora, a distanza di due anni, il sindaco sembra sentire l’esigenza di avere non tanto più rappresentatività in consiglio comunale, quanto un peso politico più vicino all’espressione degli elettori. Anche perché devono essere messi a terra progetti importanti: dalla realizzazione del nuovo plesso scolastico all’acquisizione degli impianti di risalita della montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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