io donna a corpo libero 2026 due giorni di sport e incontri

Notizia in breve

Si sono svolti due giorni dedicati allo sport e agli incontri, intitolati “A Corpo Libero” 2026. L’evento ha ospitato attività sportive e momenti di confronto, senza specificare i dettagli delle discipline o dei partecipanti. La manifestazione è stata organizzata per due giorni consecutivi e si è conclusa senza comunicazioni su eventuali sviluppi successivi o risultati ufficiali. La cronaca si limita a descrivere l’evento come una giornata di incontri e attività sportive.