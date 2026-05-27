iO Donna A Corpo Libero 2026 due giorni di sport e incontri
Si sono svolti due giorni dedicati allo sport e agli incontri, intitolati “A Corpo Libero” 2026. L’evento ha ospitato attività sportive e momenti di confronto, senza specificare i dettagli delle discipline o dei partecipanti. La manifestazione è stata organizzata per due giorni consecutivi e si è conclusa senza comunicazioni su eventuali sviluppi successivi o risultati ufficiali. La cronaca si limita a descrivere l’evento come una giornata di incontri e attività sportive.
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Benedetta Tobagi - A corpo libero. Donne in lotta dalla resistenza al femminismo
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