L'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche pongono sfide al Servizio sanitario nazionale. La salute delle donne diventa un elemento chiave in questo scenario, secondo un esperto. La crescita della popolazione anziana e le condizioni di cronicità richiedono risposte specifiche e strutturate. La sostenibilità del sistema sanitario dipende dalla capacità di adattarsi a questi cambiamenti demografici e di garantire servizi adeguati alle esigenze femminili.

(Adnkronos) – "La salute delle donne è il punto centrale delle trasformazioni demografiche che stanno cambiando il Paese e che avranno un impatto diretto sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto Claudio Cricelli, presidente emerito della Simg – Società italiana di medicina generale, nel corso dell'evento 'Qui, per la salute di ogni donna',. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Citisina per smettere di fumare ora rimborsata, Cricelli (SIMG): “Non è un farmaco fai-da-te”Dal primo gennaio, la citisina è rimborsata dal sistema sanitario per chi vuole smettere di fumare.

La regione MENA sarà il banco di prova del nuovo ordine internazionaleLa regione MENA si prepara a essere il centro di un nuovo scenario internazionale, con il Vicino e il Medio Oriente coinvolti in cambiamenti rapidi e...

Si parla di: 'Qui, per la salute di ogni donna', istituzioni ed esperti rilanciano la medicina di genere -.

Invecchiamento e cronicità, Cricelli (Simg): Salute donne sarà banco di prova Ssn(Adnkronos) - La salute delle donne è il punto centrale delle trasformazioni demografiche che stanno cambiando il Paese e che avranno un impatto diretto sulla sostenibilità del Servizio sanitario naz ... msn.com

Cronicità e invecchiamento: spesa sfiora i 42 miliardi. Gimbe: Troppa frammentazione, serve un servizio socio-sanitario nazionaleIl report analizza la spesa sociale di interesse sanitario che nel 2017 sfiora i 42 miliardi di euro. Considerato che l’impatto complessivo della spesa delle famiglie per la long-term care supera i ... quotidianosanita.it