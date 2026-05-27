Infarto e ictus si prevengono fin dall’infanzia Dai primi 1000 giorni ai controlli su pressione e colesterolo | cosa fare davvero

Un articolo spiega che infarto e ictus si possono prevenire già dall’infanzia. Si sottolinea l’importanza di monitorare pressione e colesterolo durante i primi 1000 giorni di vita e nei controlli successivi. Le malattie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di decessi globali, non si sviluppano solo in età adulta. La prevenzione precoce e il controllo dei fattori di rischio sono indicati come strumenti chiave per ridurre i rischi di queste patologie.

(Adnkronos) – Le malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel mondo, "non iniziano in età adulta". I processi che portano al loro sviluppo "cominciano molto prima, spesso senza dare segni evidenti, già nei primi anni di vita". È uno dei messaggi al centro dell’81.esimo congresso Italiano di Pediatria, che si apre oggi a Padova, dove. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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LInfarto nelle Donne Non Si Presenta Come Negli Uomini

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Infarto e ictus si prevengono fin dall'infanzia. Dai primi 1000 giorni ai controlli su pressione e colesterolo: cosa fare davveroA incidere in modo significativo sono soprattutto gli stili di vita. Oggi circa il 25% delle calorie assunte dai bambini proviene da junk food e alimenti ultra-processati, con effetti sul rischio meta ... adnkronos.com

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Abbassare i trigliceridi non diminuisce il rischio di infarto e ictus. Com'è possibile, Dabizzi, ci hai frantugiato la minchia per anni sui trigliceridi! Beh, come al solito gli esperti soni coglioni. Se si una un farmaco per abbassare i trigliceridi, la salute non migliora di x.com

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