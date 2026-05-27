Indossare un abito in denim sopra un paio di jeans crea subito un look di tendenza. Molte persone conservano un vestito in denim nell’armadio per motivi affettivi, anche se non lo usano più perché troppo simile a se stesso. La soluzione per rinnovarlo è semplice e permette di dare nuova vita a quel pezzo ormai dimenticato.

Quante di noi hanno da anni nell’armadio quell’abito in denim da cui non riescono a separarsi per motivi affettivi? Quel vestito che negli ultimi tempi, però, non viene indossato perché sempre troppo uguale a sé stesso? La soluzione per cambiare le cose c’è ed è più semplice di quanto si pensi. Stratificare un abito in denim sopra i jeans, infatti, è un gesto semplicissimo che può modificare il destino di quel vestito anonimo, facendolo diventare speciale e in linea con le tendenze. Poi basterà solo aggiungere qualche accessorio altrettanto strategico e il risultato sarà un look insolito e d’effetto ma facilissimo da replicare. Specialmente se si prende ispirazione dalle passerelle. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Indossarlo sopra un paio di jeans en pendant, lo trasforma in un attimo in un outfit di tendenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Men Wearing Pantyhose Under Jeans I Tried IUGA Stretch Denim

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le combinazioni giuste tra capispalla e abiti trasformano anche il look più semplice in un outfit curato e di tendenza

Dalle passerelle allo street style, ecco come abbinare l’abito a maniche corte per creare outfit equilibrati e di tendenzaNegli ultimi anni, l’abito a maniche corte ha conquistato sia le passerelle che le strade di città, diventando un elemento versatile nel guardaroba...

Argomenti più discussi: Il guardaroba capsula della primavera 2026; Indossare pantaloni della tuta non deve essere per forza noioso, grazie a queste 6 idee di outfit alla moda.; Questa maglia di Dua Lipa è la scelta effortless, anche in versione estiva, da indossare all day.