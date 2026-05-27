In Indonesia, le esportazioni di materie prime sono gestite dal Fondo sovrano dello Stato, che mira a rafforzare la supervisione e il monitoraggio delle transazioni. La politica si concentra sulla lotta alla sottofatturazione, ai prezzi di trasferimento e alla deviazione dei proventi derivanti dalle esportazioni. Lo scopo dichiarato è di garantire un maggior controllo sui flussi finanziari legati alle materie prime, in un sistema che combina elementi di capitalismo e di controllo statale.

“L’obiettivo principale di questa politica è rafforzare la supervisione e il monitoraggio, nonché contrastare la sottofatturazione, i prezzi di trasferimento e la deviazione dei proventi delle esportazioni”. Sono queste le parole usate da Prabowo Subianto per illustrare la nuova politica economica adottata dall’ Indonesia. Il presidente del Paese musulmano più popoloso del mondo, alle prese con segnali interni contrastanti, come il crollo della rupia ai minimi storici (17.720 per dollaro) e la crescita del Pil del 5,61% nel primo trimestre del 2026 (più del 5,30% previsto dagli analisti), sta rafforzando il controllo statale sulle risorse naturali di importanza globale, come l’ olio di palma, le leghe di ferro e il carbone. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Indonesia: capitalismo sì ma di Stato. E le esportazioni di materie prime le gestisce il Fondo sovrano

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