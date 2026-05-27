In centro storico un tour guidato e una degustazione d' eccezione sulle orme di Leonardo da Vinci
Sabato 30 maggio si terrà un tour guidato nel centro storico di Cesena, con una degustazione speciale. Durante l’evento, sarà presente un personaggio che riprodurrà Leonardo da Vinci, accompagnando i visitatori attraverso le vie della città e fino alla Rocca Malatestiana, un sito che il genio toscano conosceva bene. L’iniziativa combina visita storica e degustazione, offrendo un’esperienza immersiva legata alle tracce di Leonardo nella città.
Sabato 30 maggio è in programma un’originale visita alla scoperta di Cesena. Sarà Leonardo "in persona" ad accompagnare i visitatori per le strade del centro storico, sulle antiche mura fino all’imponente Rocca Malatestiana: luoghi che il genio toscano conosceva bene. Infatti, nei primissimi del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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