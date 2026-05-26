Il treno storico che collega Arezzo e Lucignano ha preso il via con carrozze “Centoporte” e vetture di prima classe arredate con sedili in legno e poltrone in velluto rosso. Il viaggio, dedicato alla tradizione della Maggiolata Lucignanese, permette ai passeggeri di attraversare un percorso nel passato su un convoglio d’epoca. La partenza è avvenuta il 26 maggio 2026, offrendo un’esperienza di viaggio tra atmosfere storiche e culturali.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Parte un viaggio nel tempo su carrozze “Centoporte ” con sedili in legno e vetture di prima classe con poltrone in velluto rosso, alla scoperta della Maggiolata Lucignanese. Domenica 31 maggio, HRail, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Arezzo e l’agenzia viaggi Happy Train, con il supporto tecnico di Lfi e Tft, organizza un’esperienza unica a bordo delle proprie carrozze storiche per raggiungere Lucignano e vivere la tradizionale Maggiolata Lucignanese. Il treno partirà dalla stazione di Arezzo alle ore 10:00 con arrivo previsto alla stazione di Lucignano intorno alle ore 11:00. Da qui, un servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Treno dei Fiori: a bordo del convoglio storico Arezzo–Lucignano

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