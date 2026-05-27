Il tram cambia il trasporto pubblico | Bologna chiede il parere dei cittadini

Bologna ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri sulla futura rete di tram, che includerà le linee rossa e verde. La città sta pianificando di modificare il sistema di trasporto pubblico locale in vista dell’introduzione di queste nuove linee. La consultazione coinvolge i cittadini, che possono esprimere le proprie opinioni sulla pianificazione e le modifiche previste.

Con l’arrivo delle future linee rossa e verde del tram, la città si prepara a ripensare l’intera rete del trasporto pubblico locale. Dopo sei incontri pubblici nei Quartieri che hanno coinvolto oltre 700 persone, il percorso partecipativo “Bologna si muove insieme” entra ora in una nuova fase con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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