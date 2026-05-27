IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta Il favoloso mondo di Rep dove il Pd non ha problemi
Negli anni ’80 il telefilm “I ragazzi della 3a C” ottenne un grande successo, con Fabio Ferrari tra i protagonisti. Oggi, Ferrari è un attore noto e influencer attivo sui social media. La serie televisiva è ricordata come un classico dell’epoca, mentre l’attore ha sviluppato una carriera nel mondo dello spettacolo e dei media digitali. Non ci sono ulteriori dettagli sul suo percorso successivo o su eventuali collegamenti con altri personaggi o eventi recenti.
Negli anni ‘80 ebbe un meritato successo il telefilm “I ragazzi della 3a C”. Ne era meraviglioso protagonista Fabio Ferrari, oggi notevole attore e coraggioso influencer. Allora interpretava il personaggio di Chicco Lazzaretti, gran tifoso della Roma. In un episodio della serie, Lazzaretti partecipò a un quiz sulla Roma, rispose a tutto con precisione assoluta e memoria prodigiosa. Salvo chiudersi in un silenzio tombale sulla finale di Coppa dei Campioni (persa) Roma-Liverpool. “Quella partita non è mai esistita”. Ecco, a Repubblica devono più o meno essersi regolati così per le amministrative. Niente in prima pagina. All'interno, invece, molte cose: un'intervista a Renzi, un approfondimento sulla crisi M5S, un altro sull'ascesa di Vannacci e un altro ancora sui problemi della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it
NON CI ERA MAI SUCCESSO RISCHIAMO di finire in una FAVELA a Rio de Janeiro BRASILE
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