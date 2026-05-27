Il tappeto brianzolo con oltre 6mila rose protagonista in televisione
Nel fine settimana, una trasmissione televisiva ha mostrato un tappeto di oltre 6.000 rose rosse e bianche, posizionato in un angolo della Brianza. La redazione di MonzaToday aveva annunciato la presenza di questa installazione floreale, che ha attirato l'attenzione degli spettatori. La scena è stata ripresa più volte durante la trasmissione, evidenziando la grande quantità di fiori e il loro effetto visivo. Nessuna informazione è stata fornita sui promotori o sulla provenienza delle rose.
Nel fine settimana la redazione di MonzaToday aveva annunciato quel meraviglioso tappeto con oltre 6mila rose rosse e bianche che coloravano e profumavano quell’angolo della Brianza. Adesso anche le telecamere della tv nazionale hanno deciso di ammirarle e raccontarle. Nel pomeriggio di martedì. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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