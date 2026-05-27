il sapere di luigi mara

Luigi Mara è morto nel maggio 2016, dieci anni fa. È ricordato per il suo ruolo nella promozione della salute sul lavoro e la tutela dei lavoratori. La sua attività ha avuto un impatto significativo nel settore, contribuendo a migliorare le condizioni nelle fabbriche. La sua scomparsa è stata un momento di riflessione per molti che si sono impegnati nella tutela della salute in ambito lavorativo.

Il ricordo Attualità di una vita in difesa della sicurezza degli operai, contro lavoro nocivo e territorio inquinato. Dai Consigli di fabbrica e di zona a Medicina democratica. L’incontro con Maccacaro Il ricordo Attualità di una vita in difesa della sicurezza degli operai, contro lavoro nocivo e territorio inquinato. Dai Consigli di fabbrica e di zona a Medicina democratica. L’incontro con Maccacaro Dieci anni fa ci lasciava, nel maggio del 2016, Luigi Mara. Vogliamo ricordarlo per lo straordinario contributo che ha dato alla lotta per la salute in fabbrica. Un tema che sentiva profondamente: suo padre era morto per un incidente sul lavoro alla Montecatini di Castellanza, lo stesso stabilimento dove lui stesso era entrato quattordicenne e dove, per un nuovo incidente, aveva perso le braccia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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