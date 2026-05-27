Il Riesame | Guadalupi non fu vittima gestiva lido con esponente Scu

Il Riesame ha stabilito che Pietro Guadalupi non fu vittima di un episodio estorsivo da parte della Sacra Corona Unita. Secondo i giudici, Guadalupi gestiva un lido in collaborazione con un esponente di un'organizzazione criminale. La decisione si basa su elementi che indicano la sua partecipazione attiva nella gestione dell’attività. La sentenza conclude che non ci sono prove sufficienti per considerarlo vittima di un reato di estorsione.

BRINDISI - No, per il Riesame Pietro Guadalupi non è stato una vittima della Sacra Corona Unita, durante un episodio estorsivo ai danni di un imprenditore. Anche per i giudici leccesi lui agevolò gli esponenti della frangia dei “tuturanesi” che esigevano il “pensiero”. Il pizzo, insomma. Nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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