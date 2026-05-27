Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha ricevuto un peluche di stambecco nell’ufficio, consegnato dal governatore regionale con un sorriso. Cirio ha definito l’animale “bellissimo” e una “figura sacra” da tutelare. Nel frattempo, il partito del governatore ha approvato con voto favorevole leggi che prevedono l’uccisione di stambecchi.

Un peluche di stambecco nell’ufficio del presidente del Consiglio regionale. Lo ha portato, col sorriso, il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha parlato di animale “bellissimo”, anzi, di più: una “figura sacra”, che deve “continuare a essere tutelata”. Perché lo ha fatto? Perché il governo ha fatto dietrofront sull’uccisione della Capra ibex, mammifero di fatto protetto da 150 anni. Prima il centrodestra ha votato a favore degli abbattimenti, ma quando poi si sono alzate le proteste – specialmente dal mondo accademico e scientifico – c’è stato il ripensamento. Il ministro Francesco Lollobrigida ha chiesto di stralciare l’emendamento, e di tornare al divieto di caccia allo stambecco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il presidente Cirio regala un peluche di stambecco al Consiglio regionale: “Battaglia vinta”. Ma il suo partito ha votato a favore delle uccisioni

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