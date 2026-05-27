Il percorso biennale di Pratika sull’orientamento narrativo | videogiochi serie tv IA e nuovi linguaggi un danno o strumenti orientativi?

Un percorso di due anni dedicato all’orientamento narrativo si è concentrato su videogiochi, serie TV, intelligenza artificiale e nuovi linguaggi. La formazione ha coinvolto adolescenti, che oggi trascorrono molto tempo immersi in questi universi, spesso visti con diffidenza o distanza dalla scuola. L’obiettivo è stato analizzare se tali strumenti possano rappresentare un supporto o un ostacolo nell’orientamento dei giovani. La discussione si è focalizzata sull’uso di questi mezzi come strumenti educativi e di orientamento.

Molti adolescenti trascorrono oggi una parte significativa della propria esperienza dentro universi narrativi che la scuola spesso osserva con distanza o diffidenza. Serie tv, videogiochi, podcast, piattaforme digitali e contenuti audiovisivi contribuiscono però a costruire desideri, paure, relazioni e rappresentazioni del futuro. Ignorarli significherebbe rinunciare a comprendere davvero il modo in cui ragazze e ragazzi immaginano sé stessi. Oggi si insiste molto, anche nei documenti istituzionali, sulla necessità di sviluppare capacità interpretative, pensiero critico e competenze linguistiche. In questo scenario, i linguaggi contemporanei possono diventare materiali molto interessanti per lavorare sull’orientamento, soprattutto quando vengono inseriti dentro percorsi progettati e condivisi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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