Il percorso biennale di Pratika sull’orientamento narrativo | videogiochi serie tv IA e nuovi linguaggi un danno o strumenti orientativi?

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un percorso di due anni dedicato all’orientamento narrativo si è concentrato su videogiochi, serie TV, intelligenza artificiale e nuovi linguaggi. La formazione ha coinvolto adolescenti, che oggi trascorrono molto tempo immersi in questi universi, spesso visti con diffidenza o distanza dalla scuola. L’obiettivo è stato analizzare se tali strumenti possano rappresentare un supporto o un ostacolo nell’orientamento dei giovani. La discussione si è focalizzata sull’uso di questi mezzi come strumenti educativi e di orientamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Molti adolescenti trascorrono oggi una parte significativa della propria esperienza dentro universi narrativi che la scuola spesso osserva con distanza o diffidenza. Serie tv, videogiochi, podcast, piattaforme digitali e contenuti audiovisivi contribuiscono però a costruire desideri, paure, relazioni e rappresentazioni del futuro. Ignorarli significherebbe rinunciare a comprendere davvero il modo in cui ragazze e ragazzi immaginano sé stessi. Oggi si insiste molto, anche nei documenti istituzionali, sulla necessità di sviluppare capacità interpretative, pensiero critico e competenze linguistiche. In questo scenario, i linguaggi contemporanei possono diventare materiali molto interessanti per lavorare sull’orientamento, soprattutto quando vengono inseriti dentro percorsi progettati e condivisi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tra tradizione e IA: il cinema tra nuovi linguaggi e nuove frontiereIl cinema sta attraversando una fase di cambiamenti significativi, con l’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale che si affiancano...

L’adozione di Cognex OneVision™ accelera grazie alla diffusione globale di strumenti di visione basati sull’IA tra i produttoriL’uso di Cognex OneVision™ si sta diffondendo rapidamente tra i produttori che adottano strumenti di visione basati sull’intelligenza artificiale.

pratika il percorso biennale diBiennale di Venezia 2026: quanto dura, biglietti e cosa non perdertiArte, cultura, musica e performance: questa è la Biennale di Venezia 2026. Scopri date, orari, biglietti e tutti gli eventi da non perdere. turismo.it

Da FKA Twigs a Patti Smith e Brian Eno, il Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia 2026 è un invito all'ascoltoIl padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia 2026 dedica un percorso immersivo, musicale e spirituale alla mistica Ildegarda di Bingen. Per ritrovare una dimensione interiore che passa ... vogue.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web