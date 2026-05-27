Il PDRN di salmone viene utilizzato in trattamenti di bellezza per il viso. È diventato popolare grazie a Kim Kardashian, che ha condiviso il suo utilizzo. Il prodotto viene applicato sulla pelle come parte di procedure di ringiovanimento. Non ci sono studi che confermino effetti miracolosi o risultati definitivi. La sua popolarità è cresciuta anche grazie alle testimonianze di celebrity.

Il PDRN salmone è uno dei trattamenti di bellezza più amati da Kim Kardashian, che lo ha fatto diventare famoso tra noi occidentali. E da allora l’hype social si è scontrato con la realtà e qualche definizione creativa che parla di sperma di salmone. Per quanto le novità possano piacere e incuriosire, è giusto però fare delle distinzioni, soprattutto tra PDRN iniettabile e ad uso topico prima di decidere se l’hype ha un vero fondamento. Negli ultimi due anni infatti, il PDRN è diventato uno degli ingredienti più chiacchierati della medicina estetica, ma anche della skincare coreana. Lo si vede comparire nei trattamenti iniettabili, nelle skin booster therapy e persino nelle formule skincare sotto forma di PDRN serum. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il PDRN è davvero un ingrediente miracoloso in grado di ringiovanire il viso?

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