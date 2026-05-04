Irene sceglie di partire con Johnny mentre Cesare affronta l'abbandono. Odile torna finalmente a casa ma resta segnata e non è più la stessa. Le anticipazioni del 5 maggio della soap daily di Rai 1. Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 5 maggio alle ore 16.00 circa su Rai 1. La soap prosegue la sua storia con una puntata che riprende le conseguenze del matrimonio mancato tra Irene e Cesare e prepara nuovi sviluppi per diversi protagonisti. Tra partenze, ritorni e situazioni ancora in sospeso, gli equilibri del grande magazzino milanese continuano a cambiare. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio 2026: Matteo riporta a casa Odile

Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Dal 23 Al 27 Marzo 2026: La Lettera Misteriosa Di Adelaide!

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