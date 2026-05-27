Il Napoli sta trattando con l’Union Saint Gilloise per l’acquisto di Anan Khalaili, esterno israeliano. Dopo aver raggiunto un accordo con il giocatore, le parti sono ora al lavoro per definire i dettagli dell’affare. Khalaili, 19 anni, è nel mirino dei partenopei, che cercano di portarlo in Italia. La trattativa si svolge con l’obiettivo di chiudere l’operazione nelle prossime settimane.

Il Napoli è vicino all’acquisto dell’esterno israeliano Anan Khalaili dell’Union Saint Gilloise. “Il Napoli va avanti nella trattativa per Anan Khalaili, l’esterno destro dell’Union Saint Gilloise che viene valutato intorno ai 20 milioni di euro anche perché c’è una percentuale del 15% da corrispondere al Maccabi Haifa. Un accordo che risale alla clausola inserita al momento della cessione per 6,5 milioni di euro all’Union Saint Gilloise. Il Napoli ha l’accordo con l’entourage del calciatore e punta ad ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino nella trattativa”. Lukaku-Napoli, sarà addio. Il procuratore conferma la partenza del belga Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli ha l’accordo con Khalaili, ora si tratta con l’Union Saint Gilloise

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