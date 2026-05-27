Il Mondiale è su Gazzetta | la Digital editon aggiornata nella notte a 1€ al mese

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Gazzetta dello Sport ha aggiornato la Digital Edition, disponibile a 1 euro al mese, con copertura completa del Mondiale. La versione digitale include risultati, partite e analisi aggiornate in tempo reale. La pubblicazione si potrà consultare attraverso il sito e l’app ufficiale, garantendo accesso immediato a tutte le informazioni sul torneo. La promozione sarà attiva per tutto il periodo del campionato.

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Da Cristiano Ronaldo a Messi. Da Mbappé a Neymar e Salah o Kane. Mancano poco più di due settimane all'inizio dei Mondiali di calcio (11 giugno-19 luglio) che si svolgeranno in Canada, Messico e Usa. La Gazzetta dello Sport si appresta a seguire l'evento calcistico dell'anno con una copertura speciale. La Digital Edition della Rosea, aggiornata nella notte con tutti i risultati, gli approfondimenti e le analisi delle partite giocate ad un prezzo speciale: per abbonarsi al quotidiano sarà sufficiente un euro per due mesi, poi 59,99 euro l'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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