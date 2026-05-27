Il modello Inter per un’egemonia duratura | i piani di Oaktree tra stabilità finanziaria e il dopo Marotta

Da forzainter.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oaktree sta pianificando un modello di gestione per l’Inter con l’obiettivo di mantenere una posizione di rilievo nel calcio nazionale e internazionale. La strategia si concentra sulla stabilità finanziaria e sulla continuità del successo, con una gestione societaria che mira a rafforzare la squadra e le risorse economiche. Questa pianificazione si inserisce nel contesto delle recenti trasformazioni societarie, con un focus sulla competitività duratura e il rafforzamento del club nel lungo termine.

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L’ Inter sta strutturando in questi mesi una gestione societaria dall’efficacia evidente, mirata a garantire una competitività permanente ai vertici del calcio nazionale e internazionale nei prossimi anni. Come analizzato in un editoriale firmato da Lapo De Carlo sulle pagine di TUTTOmercatoWEB.com, il club nerazzurro si è lasciato alle spalle la storica alternanza di alti e bassi legata ai passaggi di proprietà per adottare una filosofia aziendale che la vede partire stabilmente come favorita in ogni competizione. La svolta strategica è impressa dal fondo Oaktree, un proprietario molto attivo attraverso la presenza fissa a Milano e nel consiglio di amministrazione dei manager capofila Alejandro Cano e Katherine Ralph, affiancati da Renato Meduri e Carlo Ligori, quest’ultimo impegnato sul fronte delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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