Il mestiere dell' archeologo

Durante le Giornate Europee dell’Archeologia, è possibile visitare il Museo delle Navi Antiche e conoscere da vicino il lavoro degli archeologi. Si può scoprire come vengono condotti gli scavi e come si interpretano i reperti. La visita offre un’opportunità di vedere concretamente le fasi di lavoro e gli strumenti utilizzati. Non vengono approfonditi aspetti legali o storici, ma si focalizza sulle attività pratiche e operative degli archeologi durante le scoperte.

Ogni volta che sentite la parola “archeologo” vi viene in mente Indiana Jones? In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, con questa visita al Museo delle Navi antiche potrete scoprire il vero volto di questa affascinante professione: come si lavora su uno scavo, come si leggono i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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