Il maxi cantiere procede e in città arrivano i trasporti eccezionali | 5 giorni di grandi lavori

Notizia in breve

In città sono iniziati cinque giorni di lavori per il nuovo sottopasso ferroviario. Durante questo periodo, arrivano mezzi di trasporto eccezionali per il trasporto di materiali e attrezzature necessarie al cantiere. Le operazioni coinvolgono un aumento di mezzi pesanti in strada e si concentrano sulle zone interessate dal progetto. Le autorità hanno annunciato che le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità.