Il maxi cantiere procede e in città arrivano i trasporti eccezionali | 5 giorni di grandi lavori
In città sono iniziati cinque giorni di lavori per il nuovo sottopasso ferroviario. Durante questo periodo, arrivano mezzi di trasporto eccezionali per il trasporto di materiali e attrezzature necessarie al cantiere. Le operazioni coinvolgono un aumento di mezzi pesanti in strada e si concentrano sulle zone interessate dal progetto. Le autorità hanno annunciato che le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità.
I lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario entrano nel vivo. In città arrivano i grandi mezzi per il trasporto dei materiali. Succede a Seveso dove sono in corso gli interventi per la realizzazione dell’importate infrastruttura. Il Comune, attraverso la sua pagina social, informa i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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