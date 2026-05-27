Il maxi cantiere procede e in città arrivano i trasporti eccezionali | 5 giorni di grandi lavori
In città sono arrivati i mezzi di trasporto eccezionali per il maxi cantiere del sottopasso ferroviario. Per cinque giorni, grandi veicoli trasporteranno materiali e attrezzature lungo le strade principali, accompagnati da limitazioni alla circolazione. Le operazioni di movimentazione sono state pianificate per consentire il proseguimento dei lavori senza interruzioni, con l’obiettivo di completare le fasi successive del progetto.
I lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario entrano nel vivo. In città arrivano i grandi mezzi per il trasporto dei materiali. Succede a Seveso dove sono in corso gli interventi per la realizzazione dell’importate infrastruttura. Il Comune, attraverso la sua pagina social, informa i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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