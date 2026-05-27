Bologna, 27 maggio 2026 – Non si parla di fantascienza e futuro distopico, ma di indagine su ciò che resta della memoria. Il film “Il labirinto” avrà la sua prima mondiale lunedì 8 giugno a Biografilm Festival di Bologna (alle 21,30, cinema Lumière). Un documentario girato nel cimitero della Futa, sull'Appennino tosco-emiliano. L’anteprima al Biografilm Festival. Presentato nella sezione Biografilm Italia e diretto dal regista bolognese Alberto Gemmi, il cui precedente lungometraggio “Ogni Opera di Confessione” era stato selezionato in numerosi festival internazionali, “Il Labirinto” è un’indagine: sui luoghi, sul tempo, su ciò che resta nella memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il labirinto, il film sul cimitero della Futa: dove e quando vederlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, il documentario Rai ‘Napassione’: dove e quando vederloUn nuovo documentario trasmesso dalla Rai si concentra sul calcio a Napoli, rappresentando più di uno sport per la città.

Leggi anche: Qualcosa di lilla, il film Rai su disturbi alimentari e adolescenti: trama, cast, quando vederlo