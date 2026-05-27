Il grande festival di teatro Creazioni si chiude con un weekend di spettacoli al teatro Bonci

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la prima settimana di eventi, “Creazioni - Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni” continua la programmazione al Teatro Bonci con altri spettacoli in concorso.Il programmaGiovedì 28 maggio (ore 20.30) è in scena “Scrivere il palcoscenico” del Liceo Classico Monti. Il lavoro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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