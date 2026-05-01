Un deputato di Forza Italia si è recato presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento, dove ha visitato la sede e incontrato il personale. Durante l'incontro sono stati trattati temi legati alle attività di sicurezza e al ruolo delle forze dell’ordine nella provincia. La visita si inserisce in un ciclo di incontri con le forze di polizia, finalizzati a discutere questioni di interesse locale.

Dopo il recente confronto con la Guardia di Finanza, il parlamentare ha proseguito il suo percorso di ascolto recandosi presso la sede dell’Arma, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Marco Keten. Nel corso dell’incontro, Rubano ha consegnato e illustrato un dossier contenente una sintesi dell’attività legislativa e politica svolta, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, del presidio del territorio e della prevenzione dei fenomeni di illegalità. Il documento è stato concepito anche come strumento di confronto diretto con gli operatori dell’Arma, al fine di raccogliere osservazioni, criticità e proposte operative.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rubano (FI) in visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento

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