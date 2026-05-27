Prime Video ha avviato lo sviluppo di una quarta stagione di Gli Anelli del Potere. La notizia arriva da una fonte di The Hollywood Reporter, che conferma l'inizio delle lavorazioni da parte di Amazon MGM Studios. La serie, basata sull'universo della Terra di Mezzo, prosegue quindi il suo percorso produttivo, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sul cast. Nessun comunicato ufficiale è stato ancora rilasciato in merito.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da una recente indiscrezione di The Hollywood Reporter, Amazon MGM Studios ha ufficialmente avviato lo sviluppo iniziale de Gli Anelli del Potere 4. Nonostante la quarta stagione non abbia ancora ricevuto il formale e definitivo “semaforo verde” pubblico da parte dei piani alti di Amazon, la pianificazione interna si trova già in uno stadio sorprendentemente concreto. Le indiscrezioni della testata statunitense indicano infatti che la produzione con sede nel Regno Unito ha fissato l’avvio della fase di pre-produzione vera e propria per il prossimo autunno, con l’obiettivo strategico di battere il primo ciak sul set e avviare le riprese principali nei primissimi mesi del 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il futuro della Terra di Mezzo è al sicuro: Prime Video ha già avviato lo sviluppo de Gli Anelli del Potere 4

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