Lorenzo Lucca è stato acquistato dal Napoli la scorsa estate per 40 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto. Tuttavia, non ha avuto un rendimento soddisfacente e a gennaio è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest. Anche in Inghilterra non ha trovato la via della rete e ha continuato a giocare senza incidere. La sua situazione potrebbe cambiare con un nuovo arrivo in una squadra di Serie A.

Lorenzo Lucca è stato acquistato la scorsa estate dal Napoli per un totale di 40 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, ma l’ex Udinese non ha reso come ci si sperava ed è stato sbolognato a gennaio in prestito al Nottingham Forest, dove anche lì ha fallito. Con l’arrivo del nuovo allenatore, però, l’attaccante potrebbe avere un’altra chance, soprattutto se il tecnico sarà Vincenzo Italiano. Lucca vuole avere un’altra occasione a Napoli. Come riportato da Tuttomercatoweb: Ora Lucca è destinato a rientrare a Napoli in vista della prossima stagione. Ma cosa ne sarà dell’attaccante di Moncalieri? Molto potrebbe dipendere dal nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il destino di Lucca potrebbe cambiare con l’arrivo a Napoli di Italiano

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