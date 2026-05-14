Conferenza L' arte di cambiare il proprio destino
L'associazione Antropologia Terzo Millennio - sezione PERUGIA invita alla conferenza pubblica:L'ARTE DI CAMBIARE IL PROPRIO DESTINO Antichi saperi, tecniche, e atteggiamenti trasformativiMartedì 19 maggio 2026 ore 20:30Presso SPAZIO MODUVia Bontempi, 25 (Co-working)06122 Perugia "Ripopolano oggi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT!
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