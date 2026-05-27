Il coworking gestito da Paolo Mandorlini è stato inaugurato diversi anni fa, con l’obiettivo di favorire relazioni e collaborazioni tra professionisti. La struttura si trova in un edificio storico, ristrutturato per ospitare spazi di lavoro condivisi. Nel tempo, sono stati organizzati numerosi eventi e incontri per supportare lo scambio di idee. Attualmente, conta circa trenta postazioni attive, con un numero variabile di utenti che utilizzano gli spazi giornalmente.

Il coworking gestito da Paolo Mandorlini ha radici profonde, nato molti anni fa dall'iniziativa di una ditta informatica e cresciuto costantemente nel tempo, evolvendosi per accogliere non solo professionisti interni, ma un'intera rete di collaboratori e partner, che danno vitalità a questo spazio condiviso in quel di Pontedera. Oggi la struttura dispone di una realtà variegata, come ricorda il direttore responsabile: «Abbiamo undici uffici e sei open space, due con ingresso indipendente, mentre ne abbiamo nove al piano superiore, dove vi sono tutti gli spazi necessari, tra cui due bagni condivisi». Nonostante le evoluzioni strutturali che ha richiesto il passare degli anni, l'elemento chiave è rimasto l'identità professionale del luogo, garantita da una selezione accurata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il coworking di Paolo Mandorlini incubatore di relazioni e professioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perugia, il coworking di Poste Italiane: "Spazio attrezzato per aziende e professionisti"A Perugia, nel cuore della città, Poste Italiane ha inaugurato un nuovo spazio di coworking chiamato “Spazi per l’Italia”.

Il Vimm compie trent'anni, l'istituto di ricerca «incubatore di idee» in festaL'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) ha raggiunto i trent'anni di attività.