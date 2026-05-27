Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta il Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino
Il 27 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha annunciato la fine dell’attività lavorativa del Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino. Con il suo ultimo turno di lavoro, Fasolino ha lasciato il servizio attivo dopo aver svolto il suo ruolo nel comando. La comunicazione è stata accompagnata da un messaggio di saluto e di riconoscimento per il suo contributo nel settore.
Oggi, 27 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta con profonda stima il Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino che, con il suo ultimo turno di lavoro, lascia il servizio attivo. Il prossimo 1° giugno, quando inizierà per lui il meritato collocamento a riposo, che giunge. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Gli auguri dei Vigili del Fuoco di Avellino alla cittadinanza irpina
Notizie e thread social correlati
Vigili del fuoco, il Capo squadra esperto Augusto Maggio in pensione: una vita al servizio del PaeseDopo più di trent’anni di servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Capo squadra esperto Augusto Maggio di Torchiarolo ha deciso di...
Vigili del Fuoco di Avellino, il Vigili Coordinatore Esperto Massimo Aquino va in pensioneIl 1° aprile 2026 il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha salutato il Vigile Coordinatore Esperto Massimo Aquino, che ha lasciato il servizio...
Temi più discussi: Conclusa la manifestazione Vigilando in sicurezza; Visita del Prefetto Vito Cusumano al Comando dei Vigili del Fuoco; Incendio in un appartamento a Matera: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco; Sicurezza sul lavoro, incontro dei Vigili del fuoco a Lamezia Terme.
Intervento dei Vigili del fuoco per il soccorso di una persona infortunata. Oggi, intorno alle ore 12:00, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Milazzo, in via Mariano Maio, a seguito di una richiesta di supporto pervenuta alla SO115, dal per facebook
In fase conclusiva intervento dei #vigilidelfuoco di #Varese a Brissago Valtravaglia per l’ #incendio di una falegnameria: sul posto 5 automezzi antincendio. In atto ultime opere di bonifica #26maggio x.com
Il Capitano dei Vigili del Fuoco/Paramedico Brad Newbury e l'EMT Kiera Newbury del National Medical Education & Training Center discutono degli straordinari effetti a catena della sopravvivenza, della preparazione alle emergenze e delle storie umane nasc reddit
Prende fuoco il camion frigo, intervengono i Vigili del fuocoUn incendio ha coinvolto un camion frigorifero in transito a Cesena. Due squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Cesena e Savignano sono intervenute nelle prime ore di oggi, merc ... corrierecesenate.it
Tagli al comando dei vigili del fuoco. Il sindacato lancia l’allarme rosso: Tempi d’intervento compromessiIl Conapo denuncia riduzioni di una unità per il turno di notte sia nella sede centrale sia nei distaccamenti Inammissibile una gestione al ribasso del personale, ne va della tutela dei cittadini sop ... ilrestodelcarlino.it