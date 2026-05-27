Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta il Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino

Notizia in breve

Il 27 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha annunciato la fine dell’attività lavorativa del Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino. Con il suo ultimo turno di lavoro, Fasolino ha lasciato il servizio attivo dopo aver svolto il suo ruolo nel comando. La comunicazione è stata accompagnata da un messaggio di saluto e di riconoscimento per il suo contributo nel settore.