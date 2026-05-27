Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta il Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino

Da avellinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 27 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha annunciato la fine dell’attività lavorativa del Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino. Con il suo ultimo turno di lavoro, Fasolino ha lasciato il servizio attivo dopo aver svolto il suo ruolo nel comando. La comunicazione è stata accompagnata da un messaggio di saluto e di riconoscimento per il suo contributo nel settore.

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Oggi, 27 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta con profonda stima il Capo Squadra Esperto Salvatore Fasolino che, con il suo ultimo turno di lavoro, lascia il servizio attivo. Il prossimo 1° giugno, quando inizierà per lui il meritato collocamento a riposo, che giunge. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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