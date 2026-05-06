Vigili del fuoco il Capo squadra esperto Augusto Maggio in pensione | una vita al servizio del Paese

Dopo più di trent’anni di servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Capo squadra esperto Augusto Maggio di Torchiarolo ha deciso di andare in pensione. La sua carriera si è sviluppata nel territorio, dove ha svolto molteplici interventi e attività di soccorso. La sua uscita dal servizio è stata annunciata ufficialmente, chiudendo così un periodo di impegno e dedizione alla sicurezza pubblica.

TORCHIAROLO - Dopo oltre trent’anni di instancabile servizio, il Capo squadra esperto Augusto Maggio di Torchiarolo, conclude la sua carriera nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Classe 1965, entrato in servizio il 5 dicembre 1991, Maggio è stato per anni un pilastro del Comando provinciale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Vigili del Fuoco di Avellino, il Vigili Coordinatore Esperto Massimo Aquino va in pensioneOggi primo aprile 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta con affetto e stima il Vigile Coordinatore Esperto Massimo Aquino, che... Vigili del Fuoco, il capo reparto Giuseppe Lamberti va in pensioneNei suoi 35 anni di servizio, Giuseppe ha arricchito il proprio profilo con diverse specializzazioni mettendo la propria competenza al servizio del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torre dei Conti, concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il monumento torna in sicurezza.; Fugatti: 150 anni dei vigili del fuoco di Denno, sempre al servizio della comunità; Le ultime indicazioni dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo e nei bar/ristoranti; VVF : I miglioramento della protezione dei DPI dei Vigili del Fuoco rispetto alla contaminazione da prodotti della combustione -Focus Pubblico n°16. Pauroso incidente, il furgone si ribalta e precipita in una scarpata: vigili del fuoco in azionePRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Momenti di paura nella mattina di oggi, mercoledì 6 maggio, quando poco prima delle 8 un furgone è uscito di strada mentre si trovava poco sopra l'abitato di Ormanic ... ildolomiti.it Milano, crolla il controsoffitto in un asilo nido comunale: i vigili del fuoco diffidano l'istituto dal proseguire l'attivitàTanto spavento ma nessun ferito: in via Pianel il distaccamento creato dalla pioggia della mattinata. In passato sarebbero già emersi problemi analoghi. I piccoli sono stati evacuati ... milano.corriere.it L'incidente è avvenuto nella struttura di via Pianell 25 e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno diffidato la scuola - dove di recente sarebbero già avvenuti problemi analoghi - a continuare l'attività. I bambini sono stati trasferiti in un'altra struttura. - facebook.com facebook #Vigili del fuoco, il distaccamento di #Vezza d’Oglio cerca nuovi #volontari x.com