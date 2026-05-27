Gli studenti delle elementari hanno vinto un premio in un concorso del Consorzio Renana. Hanno realizzato un video che mostra un plastico e spiega l'importanza di torrenti e canali per la sicurezza del territorio. La loro creazione è stata premiata come migliore dal punto di vista critico. La premiazione ha riconosciuto l’impegno dei ragazzi nel rappresentare il ciclo dell’acqua e i rischi legati a questi elementi naturali.

Concorso del Consorzio Renana: alle elementari il premio della critica. Il video realizzato dai ragazzi ha vinto grazie a un plastico e un video su torrenti e canali importanti per la sicurezza del territorio anzolese. La 28esima edizione del concorso regionale Acqua&Territorio, riservato alle scuole dell’Emilia-Romagna, ha visto tra i vincitori le classi 3A e 3D della primaria ‘Caduti della Libertà’ di Anzola. Con la consegna della targa da parte del sindaco, Paolo Iovino, è stato riconosciuto il valore del percorso didattico che le due classi, con il supporto delle insegnanti, hanno realizzato per capire come scolano le loro acque di superficie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ciclo dell’acqua, alunni premiati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il ciclo dell'acqua

Notizie e thread social correlati

Banca asiatica AIIB “necessari più investimenti per il ciclo dell'acqua”L'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha annunciato la necessità di aumentare gli investimenti nel settore dell'acqua.

A margine del Rally del Ciocco. Gli alunni dell’Isi Garfagnana premiati da Toyota Gazoo RacingA margine del Rally del Ciocco, gli studenti dell’Istituto Superiore di Istruzione “Garfagnana” sono stati premiati da Toyota Gazoo Racing Italy, il...

Temi più discussi: Acqua e Ambiente: Il ciclo dell'acqua; Il ciclo dell’acqua, alunni premiati; Scoperta l'acqua non convenzionale: nasce dalle profondità della Terra; L’acqua che si forma nelle profondità della Terra.

Nel corso della 26esima Settimana Nazionale della Bonifica, i ragazzi hanno visitato la vasca di Calusia, scoprendo il ciclo dell’acqua e l’importanza della gestione delle risorse idriche per uso agricolo, potabile ed energetico #Attualita x.com

Tempistica tipica del ciclo dell'acquario di gamberi reddit

Cos’è il ciclo dell’acqua e perché gli scienziati parlano di squilibrio globaleIl ciclo globale dell’acqua, o ciclo idrologico, è il complesso sistema di movimento dell’acqua tra Terra e atmosfera, da cui dipende la salute degli ecosistemi e la disponibilità di risorse idriche ... fanpage.it

Il ciclo dell'acqua della Terra sta cambiando drasticamenteL'acqua dolce scorre dall'oceano all'aria, dalle nuvole ai fiumi e di nuovo agli oceani. Questa costante risacca può darci l'illusione della certezza. L'acqua dolce verrà sempre dal rubinetto. Non è ... tomshw.it