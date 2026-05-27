Ha un’estetica medievaleggiante e proporzioni maestose. Villa Castello Pellegrini, a Stresa, nota come Il Castellotto è una casa da sogno che vanta una posizione privilegiata e altrettanto discreta. La sua fama la deve al fatto di essere stata la dimora di rappresentanza per la sua clientela. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In vendita "Villa Ada Troubetzkoy": 9 camere e panorama mozzafiato sul Lago Maggiore | Foto e prezzoÈ in vendita su un sito immobiliare una villa storica situata a Ghiffa, vicino alle rive del Lago Maggiore.

Temi più discussi: Stresa, in vendita per 5,8 milioni di euro il castello appartenuto allo stilista Ferrè; Il Castellotto di Gianfranco Ferré a Stresa torna in vendita: un sogno da 5,8 milioni sul Lago Maggiore | Le foto; A Stresa in vendita il Castello Pellegrini appartenuto a Gianfranco Ferrè; Stresa: il monumentale Castello Pellegrini che fu di Gianfranco Ferré è in vendita.

I siti di notizie immobiliari, e non, stanno tutti a promuovere questa villa approfittando del nome dello stilista Ferré. La realtà è che quella di G.F. fu una breve parantesi poco prima della sua morte Che facciano in fretta, la casa è ferma da decenni x.com

Il Castellotto di Gianfranco Ferré a Stresa torna in vendita: un sogno da 5,8 milioni sul Lago Maggiore | Le fotoLa proprietà di più di 1000 metri quadrati domina il lago, è circondata da un immenso parco terrazzato con tanto di spiaggia privata ... novaratoday.it

Gianfranco Ferré, il re della camicia biancaNoi ricordiamo Gianfranco Ferré come re della camicia bianca. Ma quelli dell’ambiente moda lo chiamavano l’architetto dello stile, anche se a lui quella definizione andava un po’ stretta perché ... donnamoderna.com