Il Castellotto di Gianfranco Ferré a Stresa torna in vendita | un sogno da 5,8 milioni sul Lago Maggiore | Le foto

Da novaratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha un’estetica medievaleggiante e proporzioni maestose. Villa Castello Pellegrini, a Stresa, nota come Il Castellotto è una casa da sogno che vanta una posizione privilegiata e altrettanto discreta. La sua fama la deve al fatto di essere stata la dimora di rappresentanza per la sua clientela. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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